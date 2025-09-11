Nella giornata di martedì 9 settembre la Polizia di Stato ha portato a termine un controllo straordinario del territorio a Giugliano, mirato al contrasto delle irregolarità e al potenziamento della sicurezza stradale.

Giugliano, controlli a tappeto in città: multe, sequestri e oltre 100 persone identificate

L’operazione, condotta dagli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e la collaborazione della Polizia Locale, ha interessato diverse aree del comune.

Nel corso delle verifiche sono state identificate 105 persone e controllati 65 veicoli. Tra questi, tre sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e cinque a fermo amministrativo. Non sono mancate le sanzioni: gli agenti hanno infatti contestato 12 violazioni al Codice della Strada, relative a mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, guida senza patente e mancato uso del casco protettivo.