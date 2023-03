Giugliano. Il progetto “Respect”ID-66, della durata di un anno, promosso dall’Associazione Set Me Free ETS in collaborazione con la scuola Secondaria di Primo Grado “Giuseppe Maria Cante” e finanziato dalla Regione Campania con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è giunto a compimento.

L’obiettivo è stato quello di sviluppare parallelamente sia la conoscenza tecnica del fenomeno bullismo nel personale docente, sia le competenze socio-emotive e comunicative dei ragazzi ricompresi nella fascia d’età maggiormente a rischio (11-14 anni), per una prevenzione primaria e secondaria del fenomeno. Docenti e circa duecento alunni sono stati formati da psicologi ed educatori dell’associazione con la metodologia del circle-time e le strategie di apprendimento cooperativo, come laboratori artistici di teatro e pittura. Il giorno 9 marzo, dalle ore 10:00 alle ore 12 :15, oltre alla diffusione dei risultati raggiunti in termini quantitativi mediante la somministrazione di test e questionari ad hoc e qualitativi attraverso l’osservazione sul campo con un seminario, il progetto raggiungerà il suo culmine con una rappresentazione teatrale e l’inaugurazione di quattro murales.

COMUNICATO STAMPA