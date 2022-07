Giugliano. L’Aicast di Giugliano rilancia la sua azione con un nuovo presidente ed un nuovo direttivo in costruzione, l’associazione di imprenditori che sotto la propria sigla raccoglie industria, commercio, artigianato, servizi e turismo riparte infatti da Salvatore Pascarella, attivo nel commercio all’ingrosso di prodotti alimentari per ristorazione e gestore di un noto locale per eventi e ricevimenti in fascia costiera.

In una fase storica particolarmente difficile, che ha visto l’imprenditoria mondiale subire le enormi ripercussioni della pandemia da Covid-19, l’Aicast si propone innanzitutto di essere da sostegno per chi decide di investire in città. Una associazione giovane nella sua composizione locale ma ben radicata su tutto il territorio nazionale, che potrà dialogare con autorevolezza con gli enti pubblici e mettere in campo azioni concrete di sostegno a tutti i settori coinvolti.

Scelto il presidente, a breve si delineeranno i quadri dirigenziali con la scelta del direttivo in un contesto però fluido ed aperto: l’invito di Pascarella e dei soci, tra cui figurano lo storico tabaccaio Raffaele Di Marino, l’avvocato Domenico Mallardo, il responsabile di un’azienda che si occupa di componenti metallici Francesco Pianese, l’esperta di finanza agevolata Teodora Pirozzi, il commercialista Simone Mallardo, l’hair stylist Francesco D’Alterio, il responsabile di un’azienda di forniture dolciarie Vincenzo Pianese e il titolare di edicola e cartoleria Nicola D’Alterio, è quello di fare squadra per dare ancora maggior forza alla voce dell’Aicast, che intende proporsi quale punto di riferimento per tutti coloro che fanno impresa a Giugliano.

COMUNICATO STAMPA