In occasione del ponte di Ognissanti e dei morti si è soliti far visita ai propri defunti. Siamo stati al cimitero di di Giugliano dove già da ieri tante le persone a porgere un fiore e recitare una preghiera.

Qualcuno si lamenta per il rincaro dei fiori.

Nessuna problematica particolare legata al traffico che si distenuto, ma le squadre della polizia municipale rendono fluido il passaggio.

Nessuna ordinanza particolare in città per domani, giornata in cui si commemorano i morti. Teleclubitalia. Come di consueto trasmetterà in diretta la messa celebrata all’interno del cimitero cittadino alle ore 11.30 officiata dal Vescovo Monsignor Angelo Spinillo.