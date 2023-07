Ladri in azione nella notte a Giugliano. Un gruppo di malviventi si è introdotto all’interno della profumeria “Aristocratica” di Corso Campano razziando tutto quello che potevano. Un colpo da migliaia di euro, secondo quanto racconta il titolare.

Giugliano, colpo grosso della banda del buco: svaligiata attività

La banda è entrata all’interno dell’attività attraverso un cunicolo dopo aver attraversato il sistema fognario della città. Approfittando dell’ennesimo black out, hanno strappato gli allarmi e sono riusciti a svaligiare l’intero negozio indisturbati.

Secondo una prima stima avrebbero portato via decine di oggetti in pelle, profumi e contanti presenti in casa. Solo questa mattina, all’apertura del negozio, titolari e dipendenti hanno scoperto del furto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano per i rilievi del caso. Fondamentali per l’indagine potrebbero essere le immagini di videosorveglianza del locale per cercare di individuare gli autori del furto e capire al dinamica dei fatti.