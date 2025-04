Raid nella notte a Giugliano. Ignoti hanno preso di mira la tabaccheria-ricevitoria Di Marino, situata lungo il Corso Campano. I ladri hanno agito intorno alle 3.30. Dopo aver mandato in frantumi la porta d’ingresso in vetro con un’auto-ariete e poi una mazza in metallo, sono riusciti a introdursi all’interno del locale, mettendolo completamente a soqquadro.

Giugliano, colpo alla tabaccheria Di Marino: ladri bloccano la strada e fuggono con sigarette e soldi

Nel mirino soldi, sigarette e gratta e vinci. La cassa automatica è stata distrutta e svuotata del contenuto. Il bottino è ancora in fase di quantificazione. A rendere ancora più inquietante l’episodio è la modalità d’azione: i ladri avrebbero bloccato la strada, nei pressi del Comune, posizionando delle transenne per impedire il transito e agire indisturbati. Tutto è avvenuto in circa dieci minuti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Giugliano, insieme al servizio di sicurezza privata Union Security, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Le forze dell’ordine stanno acquisendo eventuali immagini dalle telecamere di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori del colpo.