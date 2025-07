Giugliano, colpo a centrocampo: Mario Prezioso firma un biennale e porta esperienza in mediana

Il Giugliano Calcio 1928 continua a rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione e lo fa con un innesto importante per il centrocampo. Il club ha annunciato ufficialmente, attraverso un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali, l’acquisto a titolo definitivo di Mario Prezioso, centrocampista classe 1996. Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale, legandosi ai colori gialloblù fino al 2026.

Reduce dall’ultima stagione con la maglia del Campobasso, nel Girone B della Serie C, Prezioso ha collezionato 22 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia di categoria, totalizzando 837 minuti giocati. A referto anche un gol e un assist, a testimonianza della sua capacità di incidere non solo in fase di costruzione, ma anche in quella offensiva.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Napoli, il centrocampista campano ha esordito tra i professionisti nella stagione 2015/2016 con il Melfi. Fin dai suoi primi passi ha dimostrato una spiccata personalità e un’ottima visione di gioco, caratteristiche che lo hanno accompagnato nel corso della sua carriera. L’anno seguente si trasferisce alla Virtus Francavilla, dove è protagonista assoluto: 37 presenze e 3 reti in una stagione che lo consacra tra i giovani più promettenti della categoria.

Nel 2018 approda alla Vibonese, con cui disputa una stagione e mezza di altissimo livello: 50 presenze e 5 reti, a conferma di un rendimento costante e di una maturazione evidente. A gennaio 2020 arriva la grande occasione in Serie B con il Cosenza, dove colleziona 6 presenze nel girone di ritorno, facendo esperienza in un campionato molto competitivo.

Negli anni successivi, Prezioso torna in Serie C, mettendosi in mostra con le maglie di Modena, Virtus Francavilla (nella sua seconda esperienza), Ancona e Potenza. In queste stagioni dimostra continuità e affidabilità, contribuendo in maniera concreta alle rispettive squadre. In totale, con queste formazioni, raccoglie 122 presenze e 6 reti.

Il suo curriculum parla chiaro: oltre 250 presenze tra i professionisti, un bagaglio di esperienza notevole per la categoria e un profilo che unisce tecnica, intelligenza tattica e capacità di adattamento a diversi moduli e ruoli del centrocampo.

Con l’arrivo di Mario Prezioso, il Giugliano si assicura un calciatore di spessore, capace di garantire equilibrio e qualità nella zona nevralgica del campo. Un acquisto che conferma le ambizioni del club per la prossima stagione e che rappresenta un tassello importante nel mosaico gialloblù.

Martina Ferraro