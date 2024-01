Torna libero Patrizio Picardi, uno degli esponenti di spicco del clan Mallardo di Giugliano. Così come anticipa Internapoli, Picardi è stato scarcerato su decisione della Corte d’Appello di Napoli per decorrenza dei termini della misura cautelare.

Giugliano, torna libero Patrizio Picardi

L’istanza per la scarcerazione è stata presentata dagli avvocati di parte, Leopoldo Perone e Melania Maisto. La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza che condannava il boss a sei anni per estorsione, rinviando il giudizio alla corte d’Appello per la celeberazione di un nuovo processo. In questo passaggio, sono scaduti i termini per l’ordinanza cautelare che costringeva Picardi in carcere.

Si tratta di una notizia che fa tremare le Procure di Napoli e di Napoli Nord, che temono col ritorno di Picardi un rafforzamento del clan Mallardo, fiaccato in questi anni da arresti e sequestri. A spiegare l’importanza di “Patrizio” nell’organigramma criminale dell’area nord è il pentito Giuliano Pirozzi, secondo cui, tra il 2012 e il 2013, il luogotenente 58enne della cosca giuglianese aveva esteso i suoi interessi anche al territorio di Qualiano, diventando così il braccio destro del boss Feliciano, a capo del gruppo di “San Nicola”, poi deceduto nel 2015.