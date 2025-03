Giugliano, clamorosa decisione del Riesame: annullato arresto per il boss Mimi’ ‘o Pesante

Clamorosa decisione del Tribunale del Riesame di Napoli, che ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il boss Domenico Pirozzi, alias “Mimi’ ‘o Pesante”, attualmente detenuto per altri reati presso il carcere di Rossano Calabro.

Giugliano, clamorosa decisione del Riesame: annullato anche arresto per il boss Mimi’ ‘o Pesante

La decisione è arrivata dall’ottava sezione penale, presidente Antonio Pepe, in accoglimento delle argomentazioni difensive degli avvocati Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord e Catia De Luca del Foro di Bologna.

Pirozzi è ritenuto il reggente del clan Mallardo di Giugliano ed il perno della trattativa politica-camorra che secondo la DDA partenopea ha condizionato la vita pubblica della terza città della Campania durante l’amministrazione di Antonio Poziello, fino alla campagna elettorale del 2020.

L’annullamento del suo arresto si aggiunge alla scarcerazione dell’ex sindaco Poziello, e degli ex consiglieri Paolo Liccardo, Andrea Guarino, Pasquale Casoria e Giulio di Napoli. In carcere, al momento, restano Andrea Abbate, detto “zio Andrea”, e suo figlio Francesco.