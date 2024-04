Sta scatenando dibattito in città la nuova antenna che Wind Tre sta installando a Giugliano tra via Labriola e piazza Gramsci. Da ieri c’è anche una petizione su Change.org per bloccare il nuovo impianto di telefonia. Da ieri l’hanno già sottoscritta più di 100 persone.

Giugliano, città si mobilita contro nuova antenna in centro: parte la petizione online

Dal punto di vista tecnico, giuridico e burocratico, non sono state riscontrate irregolarità al punto da poter fermare i lavori. Anche l’Arpac ha già effettuate alcune misurazioni relative alle emissioni dell’antenna e risulterebbero, stando a una simulazione, al di sotto del limite previsto dalla legge. Anche secondo il regolamento comunale su antenne telefoniche non ci sarebbero impedimenti o ostacoli.

C’è chi in queste ore ha provato a far leva sulla vicinanza dell’impianto a una scuola, il I circolo, nonché a numerose abitazioni. Ma nulla di tutto ciò secondo la legge costituisce un ostacolo per la sua realizzazione.

“Continueremo a monitorare”

Tra i residenti di via Labriola, via Palumbo e piazza Gramsci c’è preoccupazione per i possibili rischi per la salute. Ieri attraverso un nostro articolo abbiamo denunciato il mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro degli operai che stanno procedendo al montaggio.

A seguire l’iter dal punto di vista tecnico il consigliere Stefano Palma che da tecnico rassicura la cittadinanza: “Continueremo a monitorare la questione e anche dopo l’installazione con l’Arpac effettueremo nuovi controlli per accertare che non ci sia alcun tipo di rischio”.

Link per la petizione