Malviventi scatenati a Giugliano nella serata di ieri. Tra le 18 e le 19 sarebbero ben cinque i colpi messi a segno da due balordi a bordo di due scooter diversi ai danni di tabacchi, supermercati e parafarmacie. A indagare il Commissariato locale.

Giugliano, cinque colpi in un’ora: caccia a due banditi

La sequenza dei raid è ancora al vaglio degli investigatori. Ciò che è certo è che i banditi, due giovani con volto travisato, hanno agito nell’arco di circa 60 minuti, dalle 18 alle 19. Non è chiaro neanche se abbiano messo in atto un piano o se invece abbiano improvvisato una scorribanda criminale che vanta pochi precedenti nella storia recente della città. A finire nel mirino della coppia di malviventi anzitutto la Tabaccheria di piazza Annunziata e il supermercato Conad di via Colonne, dove i rapinatori avrebbero portato via circa 700 euro dopo aver intimato la consegna dei contanti ai dipendenti delle due attività commerciali sotto la minaccia di una pistola. Questi i colpi più eclatanti, a cui però se ne sono aggiunti altri, come emerge dalle verifiche fatte da Teleclubitalia.

Negli stessi 60 minuti, infatti, i due hanno agito anche ai danni di una farmacia di via Aniello Palumbo e di due parafarmacie in via Magellano e via Verdi. Si tratta di attività commerciali concentrate nel raggio di pochi chilometri e che rendono molto concreta l’ipotesi che a entrare in azione sia stata la stessa coppia di criminali a bordo di due scooter diversi. Gli uomini della Polizia di Stato del Commissariato giuglianese guidati dal primo dirigente Alfredo Carosella hanno già avviato le indagini e ricorreranno alle immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire le tappe del loro percorso.

E’ allarme sicurezza

Intanto in città ritorna l’allarme sicurezza: residenti e commercianti si chiedono come sia possibile che due giovani armati abbiano agito indisturbati in pieno giorno seminando il panico in cinque negozi differenti. Il presidente dell’associazione commercianti, AlCA, Andrea Pianese, dopo gli ultimi episodi, chiede la convocazione di un tavolo tecnico al comune con forze dell’ordine e amministrazione per intensificare i controlli sul territorio.