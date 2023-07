I carabinieri della sezione operativa di Giugliano hanno tratto in arresto N.G. di 26 anni e D.V di 30 per detenzione e spaccio di sostante stupefacenti.

Giugliano, smantellato spaccio di droga: arrestati due giovani

I due indagati, già agli arresti domiciliari, avevano messo in piedi una fiorente attività di spaccio di droga. Le sostanze venivano cedute direttamente agli acquirenti mediante appuntamenti concordati.

Inoltre le indagini hanno consentito di documentare una fiorente attività di spaccio, pianificata attraverso l’utilizzo di un collaudato linguaggio criptico. Difatti, venivano utilizzati termini quali “due teste” — “un caffè” — “magliette” e “panini” per indicare cripticamente la sostanza stupefacente, che sarebbe stata poi ceduta agli acquirenti che, sistematicamente, si rivolgevano ai predetti per l’acquisto della droga. Entrambi gli indagati, già sottoposti alla misura degli arresti domiciliari per altri procedimenti, sono stati tradotti al carcere di Poggioreale.