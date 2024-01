Tre persone sono state denunciate a Giugliano per attività illegali e smaltimento scorretto di rifiuti. La scoperta è avvenuta a seguito di controlli ad opera dei carabinieri forestali di Pozzuoli, in collaborazione con la compagnia di Giugliano in Campania e il Nucleo Investigativo del Lavoro (NIL), in due aziende di falegnameria e carpenteria metallica che operavano senza le dovute autorizzazioni.

Controlli dei Carabinieri Forestali a Giugliano: tre denunciati

Durante i controlli, è emerso che in alcuni capannoni c’erano rifiuti speciali sia pericolosi che non pericolosi. Tra questi vi erano: colle, solventi e vernici, gestiti in modo non conforme alle regole.

I responsabili di queste attività illegali sarebbero il proprietario degli immobili, un uomo di 50 anni, e i gestori, due uomini di 48 e 55 anni. Tutti e tre sono stati denunciati alle autorità. Le loro attività sono state chiuse, e sono stati multati complessivamente per circa 30.000 euro.

Questa azione dei Carabinieri Forestali dimostra ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nel preservare l’ambiente e promuovere un‘economia sana.