Sospesa temporaneamente la circolazione su via Cacciapuoti a Giugliano. Questa mattina un motorino ha preso fuoco improvvisamente mentre il centauro che era in sella procedeva lungo l’arteria. Fortunatamente l’uomo è riuscito a mettersi in salvo; per tanto non si registrano feriti.

Giugliano, chiusa via Cacciapuoti per un motorino avvolto dalle fiamme: Municipale e Vigili del fuoco sul posto

La strada che collega via Palumbo al Municipio è stata subito transennata per motivi di sicurezza e per evitare che vi circolino i veicoli. Le cause dell’incendio sono al momento sconosciute. È probabile che il ciclomotore sia stato interessato da un guasto meccanico.

Spetterà chiarirlo alla Polizia Municipale intervenuta tempestivamente sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e un’ambulanza. I pompieri sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area interessata, tuttora delimitata con del nastro. Il proprietario del mezzo a due ruote non ha riportato ferite e ustioni, fortunatamente è riuscito subito a mettersi in salvo.

La chiusura della strada ha causato qualche disagio alla circolazione veicolare, con gli automobilisti invitati a intraprendere percorsi alternativi. Polizia e Vigili del Fuoco sono al lavoro per stabilire le cause dell’incendio e per riaprire la strada al traffico non appena le condizioni di sicurezza saranno pienamente garantite.