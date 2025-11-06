Giugliano, chiusa l’isola ecologica di Varcaturo. “Lavoriamo per rapida riapertura”

“Già in queste ore, insieme agli uffici comunali e agli organi competenti, stiamo lavorando – prosegue D’Alterio – per comprendere a fondo le cause della chiusura e individuare le soluzioni necessarie a garantire una riapertura quanto più rapida possibile nel pieno rispetto delle regole. È chiaro che, laddove emergano elementi di illegalità, questi devono essere esaminati e affrontati con serietà, come è giusto che avvenga in uno Stato di diritto. Solo così potremo restituire alla città un servizio efficiente, sicuro e gestito con trasparenza. L’obiettivo – conclude il sindaco – è evitare ulteriori disagi ai cittadini, assicurando che la riapertura avvenga nel rispetto delle norme e con le necessarie garanzie di legalità e corretto funzionamento.”

L’isola ecologica di Varcaturo era già stata sequestrata nel 2017 per alcuni rifiuti speciali (vecchi elettrodomestici e pneumatici) depositati in modo non corretto nel piazzale di via Domitiana. Intanto, anche i cittadini della fascia costiera dovranno recarsi presso l’alta isola ecologica comunale in via Selva Piccola.