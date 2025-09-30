Giugliano, celebrazioni nella giornata della memoria per il tredici martiri

A Giugliano è stata celebrata la Giornata della Memoria in ricordo dei 13 martiri uccisi dai nazisti 80 anni fa. Scuole e istituzioni hanno sfilato in corteo per le vie del centro cittadino, per non dimenticare. Il corteo, partito da Piazza Matteotti, ha raggiunto Piazza Annunziata, dove è stata deposta una corona d’alloro davanti alla lapide che riporta i nomi di coloro che persero la vita proprio in quel luogo. All’interno del Santuario dell’Annunziata, infine, la commemorazione è proseguita con la partecipazione di tutte le scuole del territorio, per ricordare e per dire un forte “No” a ogni forma di guerra.