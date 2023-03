E’ in parrocchia già dal 1 marzo ma ieri c’è stato l’ingresso ufficiale. Con una santa messa officiata dal vescovo Angelo Spinillo, da ieri don Vincenzo apicelli è il nuovo parroco di san nicola. Dopo la nomina a vescovo di Rega e i vari trasferimenti previsti da monsignor Spinillo, ora la chiesa di piazza san nicola sarà guidata dall’ex rettore del santuario dell’annunziata dove è stato per ben 24 anni. Un momento emozionante la celebrazione di ieri per don Vincenzo e tutti i presenti, dal clero alla comunità di san nicola che ha accolto con una lettera il nuovo parroco. Presenti anche don franco picone, don Raffaele Grimaldi e il vicario foraneo mondisngor angelo Parisi.