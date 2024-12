La comunità di Giugliano si unisce in festa per celebrare un importante traguardo raggiunto da due figure di spicco del clero locale. Don Luigi Ronca, rettore della Collegiata di Santa Sofia, e Don Angelo Parisi, vicario foraneo, celebrano oggi il 50° anniversario della loro ordinazione sacerdotale.

Giugliano celebra i 50 anni di ordinazione sacerdotale di Don Angelo e Don Luigi

Entrambi, da decenni, rappresentano punti di riferimento spirituali e sociali per la città di Giugliano. Don Ronca, con la sua guida presso la Collegiata, e Don Parisi, nel suo ruolo prima di parroco di San Marco e poi di vicario, hanno saputo coniugare fede e dedizione al servizio della comunità giuglianese, consolidando un legame profondo con i fedeli.

L’anniversario rappresenta non solo un momento di gioia, ma anche un’occasione per riflettere sull’importanza del loro contributo per la vita sociale e religiosa del territorio. Un evento che unisce fede e gratitudine, nel segno della continuità e dell’impegno pastorale.