È stata chiusa al traffico veicolare un tratto di via XXI Martiri, a Giugliano, la strada a ridosso di via Camposcino. L’asfalto ha ceduto improvvisamente, rendendo necessaria la messa in sicurezza dell’arteria stradale. I tempi di ripristino non sono ancora noti.

Giugliano, cede l’asfalto in via XIII Martiri: strada chiusa al traffico

Il cedimento è stato segnalato, oltre dai residenti, anche dal consigliere comunale d’opposizione Giovanni Pirozzi, che ha espresso la sua preoccupazione riguardo alle condizioni della strada.

“Ad ottobre da me interrogato, in uno dei rari eventi che lo hanno visto presente al comune di Giugliano, l’Assessore ai lavori pubblici disse che andavano intercettati i fondi per il rifacimento della fognatura di via 13 Martiri, che l’asfalto sarebbe stato rifatto a breve, che non vi era la possibilità di nuovi sprofondamenti”, si legge in un post dell’esponente di Forza Italia.

“Tutte affermazioni che i fatti hanno abbondantemente smentito. Il fallimento di quest’amministrazione è sotto gli occhi di tutti e continua a procurare danni alla città”, conclude Pirozzi. Intanto, il cedimento che ha portato alla chiusura di via XIII Martiri sta creando non pochi disagi alla circolazione, con i residenti costretti a percorrere strade alternative, impiegando più tempo per tornare a casa.