Giugliano, c’è il quarto candidato sindaco alle elezioni: è Salvatore Pezzella

A poche ore dalla chiusura delle liste elettorali, spunta il quarto candidato sindaco a Giugliano: si tratta di Salvatore Pezzella. L’ex consigliere comunale pentastellato dovrebbe guidare una civica. È quanto apprende oggi Teleclubitalia dando così corpo ad alcuni rumors che si rincorrevano da giorni.

Pezzella correrà per la poltrona di primo cittadino della terza città della Campania insieme a Giovanni Pianese (centrodestra) e Diego D’Alterio (centrosinistra), più Luigi Sequino (centro), il cui nome è ancora oggetto di trattative. Una corsa a quattro che, se i nomi venissero confermati, certificherebbe la spaccatura all’interno dell’area progressista e del cosiddetto “campo largo”, con il mancato accordo tra democratici e M5S. L’ex Movimento di Beppe Grillo non si presenterà alle elezioni e uno dei suoi ex consiglieri comunali, Pezzella appunto, ha deciso di correre da solo guidando una lista senza sigle di partito.

Resta però l’incognita dello scioglimento del Comune. La relazione del commissario d’accesso Carmine Valente non è ancora pronta. Dopo i giorni di lutto nazionale per la morte del Papa, il documento potrebbe arrivare sulla scrivania del Prefetto di Napoli e da lì al Consiglio Dei Ministri per l’ultima parola sull’eventuale commissariamento dell’amministrazione. I nervi sono tesi e i tempi concitati: nulla esclude che la spada di Damocle dello scioglimento possa cadere sul palazzo di Corso Campano anche a liste già chiuse.