Giugliano-Catania, Cudini: “Fiero della gara di Trapani. Ecco cosa penso del Catania. Su De Rosa e Prezioso…”

Alla vigilia della sfida tra Giugliano e Catania, in programma sabato 11 ottobre, l’allenatore dei gialloblù Mirko Cudini ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sui temi principali della gara contro la formazione etnea guidata da Domenico Toscano.

Riguardo alla partita di Trapani

Cudini ha espresso grande soddisfazione per la prestazione offerta dalla sua squadra in una gara complicata: “Ciò che mi rende maggiormente orgoglioso è l’atteggiamento mostrato. Abbiamo incassato un gol dopo appena 16 secondi, ma la squadra ha reagito con determinazione e carattere. Questo tipo di risposta deve essere uno stimolo per continuare a credere nel percorso che stiamo portando avanti”.

Sul prossimo avversario, il Catania

Il tecnico ha riconosciuto il valore dell’organico rossazzurro, lodandone in particolare la fase difensiva: “Hanno una retroguardia molto solida, che è uno dei loro punti di forza. La squadra ha conservato una struttura importante, inserendo nel contempo giocatori di grande qualità. Sarà una gara molto impegnativa. Tuttavia, il Giugliano ha già dimostrato di potersela giocare contro squadre di spessore e di sapersi comportare con maturità. Per fermare il Catania dovremo affrontarli con rispetto, ma anche con consapevolezza delle nostre qualità. Le loro armi principali, in fondo, sono simili alle nostre. Dovremo attaccarli, anche se questo potrà voler dire concedere qualcosa nel possesso palla. Sarà fondamentale vincere i duelli individuali e lavorare bene sulle seconde palle. Sappiamo di poter essere pericolosi e proveremo a farlo”.

Sulle difficoltà difensive sulle corsie laterali

“È vero, abbiamo subito diversi gol da azioni che si sono sviluppate sulle fasce. È un aspetto su cui stiamo lavorando, e che possiamo e dobbiamo migliorare”.

Punto sugli infortunati

“Recuperiamo Laezza, mentre La Vardera e Acampa restano indisponibili. Quindi, non avremo altri rientri per questa gara.

Per quanto riguarda l’aspetto tattico, non penso ci sia confusione. Abbiamo variato alcune soluzioni, ma la squadra ha sempre mostrato un buon atteggiamento. È vero che i risultati non sono stati all’altezza, ma a Cosenza è stata sbagliata proprio la prestazione, non il modulo. Personalmente non mi faccio influenzare da certe letture esterne: tanti ragazzi si adattano bene e questo fa parte della crescita del gruppo”.

Su De Rosa e Prezioso

“De Rosa sta ritrovando la forma migliore e lo avremo al top più avanti. Prezioso, invece, mi sta soddisfacendo: ha grande potenziale, anche se talvolta ha giocato in un ruolo non del tutto suo. Sono contento del suo rendimento, ma ha ancora margini di miglioramento su cui lavorare”.

Martina Ferraro