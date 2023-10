Ieri i dipendenti della ditta che si occupava della gestione lampade votive nel cimitero hanno inscenato una protesta dinanzi al Comune di Giugliano. L’amministrazione decise di rescindere il contratto con la società perché inadempiente e da quel momento si sono verificati numerosi disagi. Le lampade votive presenti dinanzi molti loculi mesi fa sono state improvvisamente spente, nonostante in alcuni casi i pagamenti fossero regolari da parte dei proprietari. Così come alcuni si sono visti recapitare le bollette per il pagamento del servizio ancora da parte della società Lumina nonostante non fosse più titolata a raccogliere la quota annuale. Ieri i dipendenti hanno avuto un incontro con l’amministrazione.

Intanto il disagio delle lampade spente ancora persisterebbe per molti. Un problema ancor più sentito in queste settimane che si avvicinano alla commemorazione dei defunti in cui tanti provvedono ad accendere una lampada ai propri cari.