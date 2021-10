Giugliano, caos al distretto sanitario dell’Asl: sfiorata la rissa tra i cittadini

Momenti concitati si sono vissuti al distretto sanitario a Giugliano, a pochi passi dall’ospedale della città. Nonostante la presenza di una guardia giurata, si è quasi sfiorata la rissa tra i cittadini che stamattina si sono recati alla sede dell’Asl.

Il motivo non è ancora chiaro. Probabilmente gli animi si sono riscaldati quando i cittadini si sono messi in fila per ritirare il ticket.

Alcuni residenti hanno perfino allertato i Carabinieri proprio per evitare che si arrivasse alle mani. C’è anche chi ha contattato il Comune per denunciare ciò che stava accadendo. La situazione è poi tornata alla normalità, ma sono in molti a lamentarsi della disorganizzazione del distretto sanitario.