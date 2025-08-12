Ancora una storia di maltrattamento animale a Giugliano ma questa volta conclusasi a lieto fine. Stiamo parlando del cane, chiamato Lorenzo, che è stato trovato in condizioni disperate con una catena stretta attorno al collo, tanto da conficcarsi nella pelle, provocando una ferita profonda e infestata da larve di mosche.

Giugliano, cane trovato con una catena conficcata nel collo: salvato dai volontari

I volontari dell’Associazione Animalista Oreste Zevola sono intervenuti prontamente dopo una segnalazione, riuscendo a soccorrere l’animale solo dopo averlo sedato, a causa del dolore insopportabile e delle sue condizioni di grave debilitazione. La ferita, oltre a essere fonte di atroce sofferenza, metteva a rischio la vita di Lorenzo.

Attualmente, il cane è stabile e sotto terapia antibiotica per combattere l’infezione. I veterinari stanno monitorando l’evoluzione del quadro clinico in attesa di poter effettuare un delicato intervento chirurgico per rimuovere il tessuto necrotico e ricostruire la pelle danneggiata.

Nel frattempo, Lorenzo ha già trovato una nuova famiglia presso i volontari che lo hanno salvato. «Ormai è uno di noi — dichiarano dall’Associazione Animalista Oreste Zevola — Benvenuto, Lorenzo.»