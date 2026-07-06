Giugliano, il sindaco firma l’ordinanza salva-animali: multe fino a 500 euro per chi li lascia al sole

Nuove misure a tutela degli animali d’affezione durante l’estate. Il sindaco di Giugliano Diego D’Alterio, ha firmato un’ordinanza che introduce regole più severe per proteggere cani, gatti e altri animali dagli effetti delle alte temperature. Il provvedimento resterà in vigore fino al 30 settembre e prevede sanzioni per chi non rispetterà le disposizioni.

Vietato lasciare gli animali al sole nelle ore più calde

L’ordinanza stabilisce il divieto di lasciare cani, gatti e altri animali d’affezione su balconi, terrazze, cortili o aree esterne esposte al sole tra le 11 e le 18, ovvero nelle ore di maggiore caldo, qualora non siano garantite adeguate condizioni di ombra, ventilazione e disponibilità di acqua fresca.

L’obiettivo del provvedimento è prevenire situazioni di sofferenza e ridurre il rischio di colpi di calore, che durante il periodo estivo possono mettere seriamente in pericolo la vita degli animali.

Multe fino a 500 euro e sequestro dell’animale

Per chi violerà l’ordinanza sono previste sanzioni amministrative comprese tra 150 e 500 euro. Nei casi più gravi, quando gli organi di controllo accerteranno un grave e imminente pericolo per la salute o la vita dell’animale, scatterà il sequestro cautelativo con l’immediato trasferimento presso una struttura idonea. Tutte le spese relative al trasporto, alle cure e alla custodia dell’animale saranno a carico del proprietario.