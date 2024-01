Il Giugliano torna in campo per riprendere la marcia. Il primo impegno del 2024 per i tigrotti sarà quello di domenica pomeriggio, ore 16.15, in trasferta contro il Sorrento. La squadra gialloblu vuole tornare a vincere dopo aver chiuso l’anno con due sconfitte, quella di Caserta e quella casalinga con l’Audace Cerignola. Si vuole riprendere quindi quel percorso intrapreso con l’arrivo di mister Bertotto che aveva rilanciato le ambizioni in zona playoff.

Giugliano calcio, si riparte dal Sorrento. Passi in avanti per siglare convenzione per stadio

Dall’altro lato, però, la neopromossa Sorrento nell’avvio di stagione non ha risparmiato colpi a sorpresa ed ha chiuso il 2023 con la vittoria a Catania ed il pareggio contro la vicecapolista Casertana. I tigrotti hanno però bisogno di far punti perché si prospetta un mese di gennaio complicato: al De Cristofaro arriveranno Foggia e Picerno, nel mezzo la sfida in casa della capolista Juve Stabia. Nel frattempo il ds Amodio lavora sui rinforzi nel mercato di gennaio. In queste ore è stato ufficializzato l’arrivo dall’Arzignano Valchiampo di Ibourahima Baldè. L’attaccante classe 1999, ha firmato un accordo su base biennale.

Intanto il club guidato dalla famiglia Mazzamauro ha formalizzato un passaggio importante per la gestione dello stadio De Cristofaro, oggetto di restyling con fondi comunali. La società – a quanto pare dopo un ultimatum da parte del Comune di Giugliano – ha versato a fine anno gli arretrati ed ora mancherebbero solo gli ultimi certificati per finalizzare finalmente la convenzione per l’affidamento dell’impianto di Campopannone.