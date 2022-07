Nasce il nuovo Giugliano. L’allenatore Raffaele di Napoli ed il direttore sportivo Antonio Amodio sono stati presentati ufficialmente ieri nella splendida cornice del bar L’Anicrè sul Lago Patria. Parte così ufficialmente il nuovo corso della società guidata dalla famiglia Mazzamauro che in un solo anno ha riportato la squadra tra i professionisti. Subito chiariti gli obiettivi per la prossima stagione: sarà un campionato complicato, di ambientamento alla categoria, e si punterà alla salvezza, probabilmente anche all’ultima giornata.

Il patron ha chiesto invece una salvezza tranquilla. Il ds non si è sbilanciato su acquisti e riconferme, ed ha preferito non replicare alle polemiche social di alcuni giocatori non riconfermati come Federico Cerone. L’ossatura della squadra sarà comunque mantenuta – ha spiegato Amodio – e ci saranno almeno 7-8 riconfermati. Resta poi la richiesta di accelerare sui lavori allo stadio per giocare subito la Serie C al De Cristofaro. Parte quindi ufficialmente la stagione per il Giugliano che sarà in ritiro a Rivisondoli dal 31 luglio al 12 agosto.

VIDEO: