Cambio sulla panchina gialloblù. Il Giugliano Calcio 1928 ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Gianluca Colavitto e l’allenatore in seconda Marco Noviello.

Giugliano Calcio, panchina affidata a Mirko Cudini. Oggi la presentazione

Il club ha contestualmente ufficializzato l’arrivo di Mirko Cudini come nuovo tecnico della squadra. L’ex difensore, con un passato importante da calciatore tra Salernitana, Torino, Cagliari, Genoa e Ascoli, ha firmato un contratto annuale e sarà affiancato dal vice Luca Galuppi e dal collaboratore tecnico Mario Cordone.

Cudini ha avviato la carriera in panchina con la Sambenedettese, conquistando nel 2017 l’Eccellenza con la Sangiustese. Nel 2018 ha guidato il Notaresco in Serie D, chiudendo al settimo posto, mentre la stagione successiva ha centrato la promozione con il Campobasso, riportato in Serie C dopo 32 anni. Con i molisani ha poi conquistato anche la salvezza. In seguito ha allenato Fidelis Andria, Foggia, Pineto e, nell’ultima stagione, l’Ascoli in Serie B.

La presentazione ufficiale del nuovo tecnico è fissata per oggi, alle ore 16:30, nella sala stampa dello stadio Alberto De Cristofaro.