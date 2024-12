Giugliano, blitz straordinario al campo rom: al via rimozione rifiuti accumulati

Un’operazione di rimozione rifiuti straordinaria è stata avviata nel primo pomeriggio di oggi, 13 dicembre, presso il campo rom a Giugliano, a ridosso della zona ASI, nel cuore della cosiddetta “Terra dei fuochi”. Sul posto sono intervenuti il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, il parroco simbolo della lotta alla criminalità ambientale, don Maurizio Patriciello, e il prefetto di Napoli, Michele di Bari.

Giugliano, blitz straordinario al campo rom: al via rimozioni rifiuti accumulati

Il blitz, avviato grazie anche alle segnalazioni alle forze dell’ordine impegnate nelle attività di controllo del territorio, ha previsto la rimozione di un’ingente quantità di rifiuti accumulati nel tempo, di vario genere, con l’impegno di numerosi mezzi. “Giorno dopo giorno dobbiamo avere come priorità assoluta la pulizia del territorio”, ha dichiarato il prefetto Michele di Bari, evidenziando l’azione congiunta tra l’Esercito, impegnato nell’operazione “Terra dei fuochi”, Polizia di Stato e Carabinieri. L’obiettivo è non solo ripristinare le condizioni di decoro ambientale, ma soprattutto scongiurare il rischio che questi rifiuti vengano incendiati, aggravando l’emergenza ambientale e sanitaria della zona. Il prossimo intervento, annuncia il Prefetto di Napoli, si terrà al campo rom di via Carrafiello il 19 dicembre.