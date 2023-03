Blitz in corso al campo rom di via Caraffiello a Giugliano. Carabinieri, Esercito Italiano e Polizia Metropolitana sono entrati in azione questa mattina effettuando controlli e sequestri.

Giugliano, blitz delle forze dell’ordine al campo rom

Ad annunciarlo attraverso un post su Facebook è il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi: “È in corso un’operazione ad “Alto Impatto” delle forze dell’ordine nel campo rom. Più tardi vi aggiornerò sui risultati ma, conoscendo bene la tematica, in questo momento avverto la necessità di consigliare ai cittadini di tenere alta la guardia in quanto dopo controlli e sequestri purtroppo i Rom attuano ritorsioni contro le istituzioni e quindi contro la comunità locale, spesso appiccando roghi.”

Al momento, diversi carroattrezzi avrebbero già portato via diverse auto. Nel campo sono state rilevate tonnellate di rifiuti, anche speciali e pericolosi. Erano stoccati sul terreno, tra le abitazioni di fortuna, senza alcun filtro o copertura. Un rischio rilevante per le falde acquifere e l’ambiente circostante e una potenziale miccia d’innesco per roghi tossici.