Giugliano, blitz della Municipale: chiuso bar abusivo e sanzioni per attività irregolari

Settimana intensa di controlli a Giugliano da parte della Polizia Municipale, guidati dal comandante De Simone, con gli agenti dei Nuclei di Polizia Stradale e Commerciale impegnati in diverse operazioni mirate al ripristino della legalità e del decoro urbano.

In via Innamorati è stato scoperto un bar abusivo gestito da un 43enne di Caserta. Per lui è scattata una sanzione amministrativa da 5mila euro ed è stata avviata la procedura che potrebbe portare anche a una denuncia penale per violazione dell’articolo 650 del codice penale. Sempre in città, in Corso Campano, un 47enne giuglianese è stato sanzionato con 343 euro per aver avviato un’attività artigianale senza autorizzazione. L’uomo dovrà regolarizzarsi entro tre giorni, altrimenti scatteranno i sigilli.

In via Casacelle, invece, un 60enne di Qualiano è stato multato con 50 euro per non aver rispettato l’ordine di cessazione dell’attività emesso dal Comune. Anche in questo caso, diffida di tre giorni ed eventuale chiusura forzata. Infine, ancora in via Innamorati, la Municipale ha bloccato i lavori di una tettoia abusiva all’interno di un’attività commerciale gestita da un 35enne di Villaricca. L’uomo è stato diffidato a proseguire i lavori e la vicenda è stata segnalata all’Ufficio Tecnico comunale. Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni per contrastare abusivismo e irregolarità sul territorio.