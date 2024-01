La tragedia della piccola Michelle, morta folgorata per aver toccato un cavo scoperto dell’energia elettrica, riaccende l’emergenza del campo rom di via Carrafiello. La bambina di soli 6 anni sabato è deceduta dopo essere finita su un cavo dell’elettricità proprio nei pressi della baracca dove viveva con la mamma, il papà e due fratellini più piccoli.

Giugliano, bimba rom morta folgorata: staccati gli allacci abusivi alla rete elettrica. Campo rom resta senza corrente

Da sabato sera la società che gestisce la cabina presente a ridosso dell’insediamento ha tranciato le derivazioni abusive e da quel momento le oltre 400 persone che vivono in via Carrafiello si sono ritrovate senza corrente. Una situazione a dir poco critica viste anche le temperature rigide di questi giorni e che ha costretto le famiglie a procurarsi dei generatori di energia elettrica.

Sul decesso della piccola Michelle sono in corso indagini da parte della polizia del commissariato di Giugliano ma la dinamica appare chiara. La bimba era nel campo quando sarebbe finita su un cavo scoperto dell’elettricità vicino a diverse pozzanghere. Michelle è arrivata in ospedale in arresto cardiaco. Vani i soccorsi dei sanitari.

Nessuna autopsia

Sulla salma però non verrà effettuata l’autopsia. Dall’esame esterno del cadavere ci sarebbe già la conferma di quanto accaduto. Il corpicino della piccola da ieri già è al cimitero di Giugliano. Sabato sera invece l’ospedale di Giugliano è stato presidiato da polizia e carabinieri dopo che nel pomeriggio per il decesso si erano recate al nosocomio alcune decine di residenti del campo.

Ma l’emergenza resta però proprio l’insediamento. Basta attraversare velocemente l’accampamento per vedere che a terra è un groviglio di cavi dell’energia elettrica. Una situazione estremamente pericolosa che si aggiunge alle cataste di rifiuti, all’assenza di requisiti minimi igienico sanitari che costringono i bambini a giocare tra melma, fango, animali e spazzatura. Una condizione nota a tutte le istituzioni e che persiste ormai da anni.