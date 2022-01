GIUGLIANO. Cambio al vertice di Fratelli d’Italia Giugliano. E’ Emanuele Bifaro il nuovo coordinatore cittadino che sostituisce Pasquale Ascione.

La nomina da parte del coordinatore provinciale e consigliere regionale Michele Schiano di Visconti.

Soddisfazione espressa dal già candidato alle ultime amministrative Bifaro, ora alla guida del partito locale. “Ringrazio per la fiducia accordatami dal coordinatore provinciale Michele Schiano, che ha deciso di dare un nuovo corso al partito in provincia di Napoli – commenta Bifaro -. Siamo consapevoli che Fratelli d’Italia oggi gode di grande consenso in tutto il paese grazie alla forza propulsiva di Giorgia Meloni, ma tuttavia stenta ancora in Campania e soprattutto in provincia di Napoli. Metteremo in campo tutte gli strumenti per portare anche a Giugliano, ed in tutta la provincia di Napoli, Fratelli d’Italia alle percentuali nazionali. Vogliamo sicuramente un partito più presente sul territorio, che riscopra la sua natura movimentista, che sia visibile e punto di riferimento per tutti gli elettori smarriti di cdx. Vogliamo dare un’alternativa seria e credibile al governo Pd-5 stelle che a Giugliano come in Regione Campania amministra solo con spot elettorali, ma di azioni concrete non ne vediamo. Nelle prossime settimane sarà nominato il direttivo cittadino e proporremmo le nostre idee per la città . È fondamentale per Giugliano non perdere la grande opportunità del PNRR” conclude il neo coordinatore giuglianese.