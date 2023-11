Beffa per il Giugliano eliminato dalla coppa Italia nei sedicesimi di finale. Al De Cristofaro passa il Latina che vince 1-2 con un Gol di Paganini nei minuti finali. Tigrotti che escono a testa alta per una partita ben giocata dagli 11 di Mr.Bertotto. Per la seconda volta in stagione i tigrotti soccombono contro il Latina in casa, dopo le zero a tre in campionato ora l’1-2 che elimina la squadra di Bertotto dalla competizione e fa avanzare i laziali agli ottavi.

La gara è stata l’occasione per entrambi gli allenatori di fare un ampio turn over e dare spazio a chi gioca meno:

E cosi per il Giugliano si sono rivisti in campo Baldi rientrato tra i pali dopo il brutto infortunio di qualche settimana fa, Zullo

Titolare e Scognamiglio

Subentrato mai in campo prima con Bertotto, un tridente inedito con Bernardotto Sorrentino e Nocciolini, ritenuti in precedenza tutte prime punte, e Oyewale e Vogiatzis scalati in panchina nelle ultime gare.

Giugliano impegnato per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C. I campani si sono qualificati battendo ai rigori il Benevento, mentre i nerazzurri sono passati vincendo di misura contro la Casertana. La sfida in programma allo stadio “Alberto De Cristofaro” vede da una parte la formazione di Valerio Bertotto reduce da due vittorie consecutive in campionato contro Brindisi e Turris. Dall’altra, invece, gli uomini di Di Donato che vengono dal pareggio con il Crotone e la sconfitta con la Juve Stabia.

La cronaca

La partita è iniziata davanti a circa 500 spettatori con una ventina provenienti da Latina, e l’assenza degli ultras giuglianesi. Match che si apre con le due squadre che si sfidano a viso aperto e la formazione laziale che passa in Vantaggio al 12′ con Marino che batte Baldi con un colpo di testa per lo 0-1 Latina. Il Giugliano è vivo e reagisce e inizia a produrre gioco mettendo in apprensione la retroguardia pontina che al momento resiste. Il Giugliano ci prova ancora, mantiene maggiormente il possesso di palla. Per ora però gli ospiti mantengono il vantaggio. Prima frazione che finisce con il Vantaggio del Latina, trovando la rete in una delle pochissime occasioni create dalla squadra di Mr. Di Donato.

Nel secondo tempo il pareggio Giuglianese con Gladestony bravo a guadagnare un calcio di rigore per fallo netto di Gallo, rigore trasformato da Sorrentino bravo a spiazzare ol portiere. Ma il pari è illusorio perché il Latina aumenta il potenziale offensivo con Paganini che da subentrato al minuto 84 sempre da palla ferma e sempre di testa in tuffo insacca il definitivo uno a due. Annulla serve il generoso forcing finale della Giugliano che crea una palla goal al minuto 94 sciupata da Bernard otto che in aria imbeccato da of Isaak tira alto da pochi passi. Finisce la gara vince Latina Giugliano eliminato e adesso come dirà poi Bertotto in sala stampa, testa alla gara di Benevento di lunedì prossimo.

Le formazioni:

GIUGLIANO (4-3-3): Baldi; Di Dio, Berman, Zullo, Oyewale; Eyango, Vogiatzis, Gladestony; Nocciolini, Bernardotto, Sorrentino. All. Bertotto.

LATINA (3-4-3): Bertini; Serbouti, Marino, Di Renzo; Gallo, Perseu, Riccardi, Ercolano; Jallow, Fabrizi, Del Sole. All. Di Donato

Tabellino;

Marino 12′ (LAT). Sorrentino 64′ (GIU). Paganini 85′(LAT)