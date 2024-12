Giugliano, battere il Monopoli per ritornare alla vittoria e uscire dalla crisi

Il Giugliano ritorna in campo nel posticipo del 18° turno, al De Cristofaro alle 20:45 arriva il Monopoli rivelazione della stagione fino a questo momento. Per i tigrotti di Valerio Bertotto è importante ritornare alla vittoria che ormai da ben 5 gare.

Bertotto cerca il pronto riscatto. La sfida al Monopoli di Colombo rappresenta per la squadra di Bertotto un’occasione importante per riagganciare la zona play off e cancellare la sconfitta pesante contro il Sorrento. Una partita che ha lasciato qualche strascico nel morale dei gialloblù apparsi i cattivi parenti della bella squadra che si è ammirata in quasi tutto il campionato.

Bertotto:” Monopoli squadra forte, gli assenti saranno tanti ma dobbiamo andare oltre”

È una squadra forte, di categoria, estremamente cinica e determinata. È ben strutturata e sa capitalizzare tutto quello che gli lasci in giro. Ha giocatori bravi, allenati molto bene. Sarà un banco di prova tosto, importante. Lunedì ci dovrà essere una ferocia mostruosa. Assenti? Saranno tanti. Siamo un po’ corti. Ci mancano Romano, La Vardera, Acella, Balde, Scaravilli, Esposito e Iardino

Probabili formazioni

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Valdesi, Solcia, Caldore, Oyewale; De Rosa, Celeghin, Giorgione; Ciuferri, Padula, Njambe. All. Valerio Bertotto

MONOPOLI (3-5-2): Vitale; Angileri, Miceli, Bizzotto; Cristallo, Falzerano, Battocchio, Scipioni, Yabre; Grandolfo, Yeboah. All. Alberto Colombo