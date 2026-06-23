Logoteleclubitalia

Giugliano, banda del buco: gli indagati fanno scena muta davanti al giudice

Giugliano, banda del buco: gli indagati fanno scena muta davanti al giudice

Sono terminati nell’aula 005 del Tribunale di Aversa gli interrogatori di garanzia per i cinque indagati della cosiddetta “banda del buco”, raggiunti nei giorni scorsi dalla misura degli arresti domiciliari. Davanti al giudice Fabrizio Forte sono comparsi Antonio Foliniello, Simone Gigante, Pio Giuseppe Saulino, Francesco Pio Staterini e Francesco Russo.

Banner Union2 Sito

Gli indagati scelgono il silenzio

I giovani, assistiti dagli avvocati Luigi Poziello, Matteo Casertano, Gandolfo Geraci e Alessandro Silvestre, hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Secondo quanto emerso, alcuni di loro hanno comunque reso dichiarazioni spontanee, sostenendo la propria innocenza e dichiarandosi estranei alle accuse contestate.

Banner Union2 Sito

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto