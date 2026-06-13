Banda del buco di Giugliano, al via gli interrogatori di garanzia: ascoltati i capi del gruppo

Sono iniziati gli interrogatori di garanzia della ormai famigerata banda del buco, presso il penitenziario di Santa Maria Capua Vetere, dove il Giudice Fabrizio Forte del Tribunale di Napoli Nord si è recato per interrogare Chiariello Antonio e Hachroun Giuseppe, considerati i capi e promotori dell’organizzazione criminale. I due giovani, difesi dagli avvocati Luigi Poziello, Mario Griffo e Mauro Zollo, si sono protestati innocenti e hanno rispedito le accuse al mittente.

Scena muta di Belfiore e Giappone

Si è poi proceduto con Belfiore Beniamino e con Giappone Giuseppe presso il carcere di Bellizzi Irpino (Avellino), e poi con Chiariello Domenico e Martori Antonio presso il carcere di Taranto. Gli indagati in questo caso, assistiti dagli Avvocati Zollo, Poziello e Giametta, hanno preferito la strada del silenzio. Gli interrogatori proseguiranno giovedì della prossima settimana quando saranno ascoltati i 5 indagati per i quali sono stati disposti gli arresti domiciliari.