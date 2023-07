Tentativo di rapina, questa mattina, a Giugliano presso l’ufficio postale di via I° Maggio. Ad entrare ancora una volta in azione la banda del buco che, però, non è riuscita a mettere a segno il colpo.

Giugliano, banda del buco in azione all’ufficio postale: paura tra i presenti

Secondo una prima ricostruzione, il gruppo di malviventi avrebbe scavato un tunnel ma non sarebbe riuscito ad accedere all’interno dei locali delle Poste. Al momento non è chiaro in quanti abbiano agito. Scoperto il cunicolo, è stato subito lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, coordinati dal primo dirigente Alfredo Carosella. I poliziotti stanno eseguendo i rilievi per cercare di capire quale passaggio sotterraneo abbiano sfruttato i criminali per tentare di penetrare all’interno dell’ufficio postale.

Momenti di paura si sono vissuti tra dipendenti e clienti che affollavano la sede di via I° Maggio. Utili alle indagini potrebbero rilevarsi le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti internamente ed esternamente al locale.