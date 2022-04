Giugliano sempre piu’ cosmopolita. Bambini provenienti da diversi paesi si sono ritrovati in Piazza Gramsci per un progetto dedicato all’integrazione tra i popoli sul territorio. I bambini hanno giocato con tante attività ludiche e ricreative. “Community Building City” è il nome del progetto organizzato dalla cooperativa Shannara in collaborazione con il comune di giugliano.

Una iniziativa a cui hanno partecipato anche le scuole del territorio.

Un evento non isolato, ma racchiude in se tante iniziative e progetti per l’integrazione.