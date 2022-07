Non l’ha fermata né il caldo né l’alta velocità a cui l’auto guidata da suo marito viaggiava. Una donna sull’Asse Mediano, nella giornata di ieri, si è sporta dal finestrino della vettura per girare un video su Tik Tok.

Giugliano, si sporge fuori al finestrino da auto in corsa per fare video Tik Tok

Un filmato surreale quello girato da un automobilista in transito sull’Asse Mediano. Si nota una monovolume Lancia sulla corsia di sorpasso con a bordo un uomo alla guida, un bambino seduto sui sedili posteriori e una donna sul sedile anteriore, lato passeggero, che balla sporgendo il busto dal finestrino. Tra le mani impugna uno smartphone. La presunta Tik Toker si produce in una danza spericolata ondeggiando il telefonino in alto e in basso per filmarsi.

La videomaker porta a termine la sua “performance” senza curarsi del rischio di cadere o di perdere l’equilibrio a bordo dell’auto in corsa. La scena si consuma sotto gli occhi attoniti degli altri automobilisti. Il guidatore non si preoccupa di rallentare né di spostarsi sull’altra corsia finché la moglie (o compagna che sia) non rientra nell’abitacolo. L’episodio è stato immortalato da un automobilista che percorreva lo stesso tratto di strada dell’Asse Mediano, all’altezza dell’uscita Giugliano/Parete, direzione Lago Patria. Il video è stato rilanciato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. “Salve consigliere – si legge nel post che ha accompagnato l’invio del filmato -, sull’Asse Mediano il marito giuda, un bambino dietro e lei che si fa i selfie fuori al finestrino. Pazzesco”.