Anche quest’anno come da tradizione sono stati molto partecipati gli aperitivi a Giugliano per salutare il vecchio anno. Tantissime le persone che si sono riversate nelle due piazze principali per brindare al nuovo anno.

Giugliano, aperitivo di Capodanno: migliaia di persone in piazza per il brindisi

Questa volta, dopo il caos della Vigilia di Natale è stata istituita la zona a traffico limitato per le vie del centro. Infatti dalle 17 alle 21 i vigili urbani hanno chiuso gli accessi principali alle strade da Piazza Gramsci a Piazza Matteotti. Così come accaduto per il 24, anche il 31 molte persone hanno preferito scendere i strada già dalla mattina, anticipando così, l’orario del brindisi.

I caschi bianchi, nel corso della giornata, hanno sgomberato i tavolini dalle piazze per ordine pubblico e ha vietato la musica in strada. Così le attività hanno provveduto a riprodurre musica all’interno dei locali. Quello degli aperitivi è una tradizione immancabile e molto sentita, che molto spesso si prolunga sino a tardi. Questa volta, però, la pioggia ha interrotto il brindisi, ma allo scoccare della mezzanotte il cielo di Giugliano si è illuminato dai fuochi d’artificio.