Giugliano. Una folla oceanica a Giugliano per l’apertura del doppio franchising “Porzio…ni di pizza” e “Peterland”. A scaldare il pubblico in via Antica Giardini, Errico Porzio, maestro pizzaiolo e personaggio amato e molto seguito dai giovani e non solo sui social.

Il format vede come protagonista la pizza in teglia per “Porzioni di pizza” e panini, patatine e toast per “Peterland”. La sua destinazione è trasversale, piccoli, giovanissime, meno giovani e famiglie.

Il locale è adiacente allo storico Bar Liguori ed è munito di parcheggio ed un giardino per chi preferisce stare all’aria aperta. Dopo centinaia di storie e selfie con i suoi fan, Errico Porzio ci parla dell’accoglienza ricevuta a Giugliano.