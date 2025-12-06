Giugliano, azienda colpita da interdittiva antimafia prosegue vendita: denunciata 46enne

Azienda colpita da interdittiva antimafia dalla Prefettura continua nella vendita all’ingrosso. Denunciata imprenditrice. I Carabinieri del nucleo informativo del Gruppo di Castello di Cisterna – all’esito di una complessa attività info-investigativa – hanno denunciato e sanzionato per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e per esercizio di attività commerciale sospesa e collocazione di cartelli pubblicitari senza autorizzazione.

Dagli accertamenti dei militari è emerso che propietà ritenuta vicina al clan Mallardo, nonostante colpita da informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Napoli e da sospensione della SCIA emanata dal SUAP del Comune di Giugliano in Campania, avrebbe continuato ad esercitare l’attività di vendita all’ingrosso di materiale edile. I carabinieri sono intervenuti e hanno hanno proceduto alla chiusura dell’azienda di Giugliano. Imposta infine la rimozione delle insegne pubblicitarie.