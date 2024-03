È una giungla di traffico tra via Colonne e via Appia. Le due arterie da ieri sono completamente bloccate e per gli automobilisti e residenti della zona è un inferno più del solito. Il cantiere dell’EaV che va avanti ormai da due anni ha visto da ieri la chiusura anche dell’incrocio con Melito e Sant’Antimo e questo ha reso la zona un vero inferno di traffico.

Giungla di traffico tra Melito, Giugliano e Sant’Antimo

Automobilisti imbottigliati per ore dall’uscita dell’asse mediano lungo tutta via Appia sino a raggiungere i comuni limitrofi a Giugliano. L’unica via di accesso a Giugliano resta via Gioberti che è bloccata ormai ad ogni ora. Una gimcana rischiosissima nel caso in cui dovessero passare mezzi di soccorso o auto delle forze dell’ordine, essendo tra l’altro il commissariato di polizia di Giugliano e l’ospedale di Aversa nelle vicinanze.

Momenti di tensione: sul posto anche il deputato Borrelli

Nel pomeriggio si sono tra l’altro registrati momenti di tensione al passaggio di alcuni automobilisti contromano. Sul posto c’era anche il deputato Borrelli e non è mancato l’alterco.

In serata l’accesso ha poi riaperto ma la condizione di viabilità tra via Colonne e via Appia è ormai al collasso, tra buche, manto completamente in dissesto e il cantiere infinito che non ha né rispettato i tempi di esecuzione dei lavori né provveduto a migliorare la viabilità alternativa per residenti, commercianti e chiunque frequenta la zona.