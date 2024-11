Giugliano-Avellino le probabili formazioni

I tigrotti gialloblu reduci dal pareggio in extremis con la Casertana, ricevono al De Cristofaro l’Avellino per l’accesso ai quarti di Coppa Italia. Dovrebbe esserci qualche rotazione tra le fila di Valerio Bertotto, in porta spazio a Barosi, Ciuferri ritorna a disposizione, De Paoli favorito per una maglia da titolare.

In palio i quarti di finale

Giugliano e Avellino scendono in campo questa sera alle 18:30 per gli ottavi di Coppa Italia Serie C. I Lupi, in campionato, sono reduci da tre pareggi consecutivi e la vittoria manca praticamente da un mese (30 ottobre, espugnato Trapani). Dal canto suo il Giugliano non se la passa tanto meglio, registrando le due sconfitte e il pareggio di Caserta che racconta un cammino fortemente altalenante. Il quadro racconta di due formazioni che navigano in zona play off in campionato, divise da un solo punto e con un rendimento abbastanza analogo, seppur differente in termini di percorso. 29 gol segnati dall’Avellino, 20 dal Giugliano, che ha subito anche più reti dei Lupi. E questa sera c’è la Coppa Italia Serie C per proseguire il cammino.

Le probabili formazioni

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Valdesi, Solcia, Minelli, Oyewale; Celeghin, Maselli, Giorgione; Padula, Njambè, D’Agostino. All. Bertotto.

AVELLINO (4-3-3): Marson; Cionek, Benedetti, Cancellieri, Sannipoli; Armellino, Rocca, Toscano; Russo, Vano, Tribuzzi. All. Biancolino