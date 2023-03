Seconda sconfitta per il Giugliano che perde in casa il derby con l’Avellino. Gli avversari si aggiudicano lo scontro diretto con due gol di scarto e allungano di tre punti in classifica. Si complica la situazione dei tigrotti, ormai risucchiati quasi in zona play out.

Giugliano-Avellino 2-4: i lupi si aggiudicano il derby al Partenio

Ma veniamo alla partita. All’11’ tiro di Marconi fuori. Gara bloccata priva di occasioni da rete. Al 30′ Avellino in vantaggio con Auriletto. Tre minuti più tardi pareggio del Giugliano con Felippe su calcio di rigore. Al 39′ ci prova Di Gaudio nulla di fatto. In minuto più tardi e’ Sorrentino dalla distanza palla di poco fuori. Al 41′ destro di Ceparano, para Pane. Termina il primo tempo con il risultato di 1-1.

Inizia il secondo tempo. Al 2′ destro di D’Angelo, salva Scognamiglio. Al 9′ Giugliano in dieci per l’espulsione di Zullo. Al 16’ci prova l’Avellino con Kanoute, tocco debole. Al 22′ destro di Di Gaudio, blocca Viscovo. Due minuti più tardi Avellino in vantaggio con Trotta che trova Matera che da due passi sigla la rete dell’1-2. Al 29′ terza rete per l’Avellino con Trotta di calcio di rigore. Al 43′ punizione di Ciuferri che trova la testa di Scognamiglio per il 2-3. Due minuti più tardi Tounkara sigla la quarta rete per i biancoverdi. Dopo 4 minuti di recupero termina la gara con il risultato di 2-4.