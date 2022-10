Giugliano, auto si ribalta dopo il tremendo schianto: ci sono feriti

Sulle strade di Giugliano si continua a correre, nonostante i numerosi appelli dei residenti, che chiedono tolleranza zero. Poco fa l’ennesimo incidente in una delle strade del centro città. Lo schianto si è verificato nei pressi della chiesa di San Pio X.

Giugliano, incidente nella notte nei pressi di San Pio X

Due auto, per cause ancora in fase di accertamento, ma si sospetta che potrebbe aver giocato un ruolo tristemente decisivo l’alta velocità, si sono scontrate all’incrocio tra via Limitone e via Innamorati. L’impatto è stato devastante. Dopo l’urto, una delle due vetture si è ribalta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Giugliano-Villaricca, i sanitari del 118 e il soccorso stradale. Secondo testimoni, i conducenti di entrambe le auto avrebbero riportato solamente lievi ferite.

Decine le persone accorse in strada dopo il violento urto tra le due macchine, ridotte ad un ammasso di lamiere accartocciate. Nonostante la tarda ora, la circolazione ha subito rallentamenti. Si lavora per rimuovere i veicoli non marcianti e ripristinare il tratto di strada.