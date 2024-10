Automobile in fiamme nel parcheggio del “Grande Sud” di Giugliano, in via Santa Maria a Cubito: un’utilitaria ha preso fuoco in circostanze ancora da chiarire.

Giugliano, auto in fiamme nel parcheggio di “Grande Sud”: pompieri sul posto

L’incendio è divampato questa mattina. Le lingue di fuoco hanno avvolto l’intera carrozzeria e l’abitacolo, sprigionando una densa colonna di fumo. Gli altri clienti del centro commerciale si sono allontanati.

Sono stati allertati poi i Vigili del Fuoco, giunti sul posto per spegnere le fiamme. Non ci sarebbero feriti. Non è chiaro se si sia trattato di autocombustione o se il rogo abbia natura dolosa.