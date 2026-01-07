Giugliano, associazioni dei commercianti:”Sicurezza urbana non più rinviabile. Subito un tavolo permanente”

Confcommercio Giugliano in Campania, insieme alle Associazioni di Categoria ALCA – AICAST – AICG, lancia un nuovo e urgente appello alle istituzioni locali affinché venga convocato con la massima urgenza un tavolo permanente sulla sicurezza urbana.

La richiesta nasce da una situazione che il comparto commerciale definisce ormai non più sostenibile. Nella notte del 31 dicembre 2025, l’ennesimo grave episodio di furto ha colpito un’attività commerciale del centro cittadino, andando ad aggiungersi a una lunga serie di eventi analoghi registrati negli ultimi mesi. Secondo Confcommercio Giugliano, questi episodi stanno alimentando una diffusa percezione di insicurezza, con ricadute pesanti sulla vivibilità delle strade, sulla presenza dei cittadini e sulla stessa sopravvivenza delle attività commerciali, già fortemente provate dal contesto economico generale.

«Non si tratta più di singoli episodi isolati – dichiara Eliseo Verde, Delegato Confcommercio Giugliano in Campania – ma di una condizione strutturale che rischia di compromettere il tessuto economico e sociale della città. Per questo chiediamo un intervento immediato e coordinato».

Confcommercio Giugliano ritiene indispensabile e non più rinviabile l’attivazione di un tavolo operativo sulla sicurezza, con il coinvolgimento diretto dell’Amministrazione Comunale, delle Forze dell’Ordine e del Comando di Polizia Municipale di Giugliano in Campania, al fine di analizzare le criticità presenti sul territorio e definire interventi concreti, rapidi e coordinati.

La richiesta è stata inoltrata per conoscenza anche a Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, con l’auspicio di un confronto istituzionale serio e continuativo. «Il mondo del commercio è esasperato – conclude Verde – e chiede risposte chiare, tempi certi e azioni concrete. La sicurezza urbana è una condizione essenziale per la vita economica e sociale di Giugliano». Confcommercio Giugliano auspica ora un sollecito riscontro e la convocazione del tavolo in tempi brevi.

Comunicato stampa