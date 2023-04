Si registra l’ennesima aggressione ai danni del personale medico-sanitario in provincia di Napoli. Stavolta è accaduto all’ospedale “San Giugliano” di Giugliano, dove un paziente è andato in escandescenze – per motivi ancora da chiarire – ed ha messo completamente a soqquadro il triage del pronto soccorso.

Giugliano, assalto al pronto soccorso del San Giuliano: danneggiato reparto

Il triste episodio si è verificato nella notte, sotto gli occhi increduli dei sanitari e degli altri pazienti ricoverati. Diversi i danni che si contano in reparto: a cominciare dalla porta di uscita d’emergenza che è stata sfondata, forse a calci e a pugni, dall’aggressore.

Danneggiate anche alcune bombole di ossigeno riservate ai degenti con difficoltà respiratorie. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno riportato la situazione alla calma e ascoltato i presenti per capire cosa fosse successo. Sono in corso accertamenti al fine di ricostruzione l’esatta dinamica degli eventi. Al vaglio la posizione dell’aggressore.